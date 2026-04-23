Европейский лидер заявил о «большой стратегической ошибке» в отношении России

Европейский союз (ЕС) совершает большую стратегическую ошибку, избегая прямого диалога с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, чьи слова приводит Politico.

«Могу сказать, что Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми», – сказал Рама.

По его словам, чем дольше Европа будет откладывать переговоры с Россией, тем меньше у нее будет влияния в момент завершения конфликта. Боевые действия закончатся, но Россия никуда не денется, заметил премьер Албании.

Рама уточнил, что у его страны «нет никакой зависимости от России», поэтому он может говорить подобные вещи.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg заявил, что Европа больше не желает возвращения к прошлому в отношениях с Россией. Он уточнил, что в Европе никто не воспринимает всерьез идею скорого мира, и даже после наступления мира «Россия не перестанет быть агрессивной страной».

