Призыв Зеленского возобновить трехсторонние переговоры раскритиковали в Японии

Призыв Владимира Зеленского возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США вызвали обсуждение на японском портале Yahoo News Japan. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Зеленский заявил о необходимости возобновить трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной до того, как произойдет урегулирования конфликта в Иране.

Как сообщает источник, некоторые пользователи из Японии раскритиковали эту инициативу. Часть из них указала на то, что конфликт в Иране сместил приоритеты и поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине. Другие добавили, что «Зеленский упустил все шансы на прекращение огня дипломатическими средствами».

«Война с Ираном сместила приоритеты, так что новых поставок вооружения можно не ждать. Америке не до того, а Европа больше не расположена ничем делиться, ведь до нее внезапно дошло, что ВС США их не защитят. Даже хваленые "Пэтриоты" не перепадут Киеву. Своя рубашка ближе к телу. На будущих переговорах Киеву явно выдвинут куда более жесткие условия», — передает издание один из комментариев.

Ранее Зеленский поблагодарил Евросоюз за кредит на 90 миллиардов евро.