Лукашенко вместе с Умкой проверил ход посева в Минской области на вертолете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем Умкой в четверг, 23 апреля, проинспектировал ход посевных работ в Минской области с борта вертолета.

На кадрах белорусский лидер подписывает документы, пока его питомец лежит на столе, передает Telegram-канал «Пул Первого».

— Общее состояние дел и качество проводимых работ сегодня проинспектировал глава государства с борта вертолета, — говорится в публикации канала.

9 апреля Александр Лукашенко вместе со своим шпицем посетил первый матч серии четверть-финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги в Минске, в рамках которого местный клуб «Динамо» сыграл с казанской командой «Ак Барс».

Вместе с главой государства и его собакой на трибуне находился экс-руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков.

27 января белорусский лидер рассказал, что для него шпиц Умка выступает в качестве ребенка, а главным конкурентом собаки является его сын Николай. Лукашенко подчеркнул, что собака нуждается в защите «больше, чем человек», и отметил, что понял, что такое животные, через сына, уже в текущем возрасте.