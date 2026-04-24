Стала известна повестка встречи Трампа с Карлом III

Президент США Дональд Трамп намерен затронуть вопросы глобальной безопасности в ходе предстоящей встречи с королем Великобритании Карлом III. Как сообщает агентство Reuters, американский лидер планирует обсудить с монархом войну против Ирана, а также партнерство в рамках Североатлантического альянса. Встреча состоится на следующей неделе в Вашингтоне в рамках государственного визита британского короля.

По данным агентства, в интервью Reuters Трамп также заявил, что поднимет тему налога на цифровые услуги, действующего в Великобритании. Но соответствующих прямых цитат президента США в сообщении не приводится. Сам государственный визит Карла III продлится с 27 по 30 апреля. Ожидается, что король выступит перед членами Конгресса США и будет принят Дональдом Трампом в Белом доме, где и состоятся переговоры по наиболее острым вопросам международной повестки.

Визит британского монарха происходит на фоне заметного охлаждения отношений между Лондоном и Вашингтоном. Как ранее писала британская пресса, основная цель поездки Карла III — попытаться сгладить противоречия и улучшить трансатлантические связи, которые серьезно испортились из-за нежелания Великобритании вступать в полноценную войну против Ирана.

Лондон занял более сдержанную позицию, чем Вашингтон, что вызвало резкую критику со стороны Дональда Трампа. Американский лидер в жесткой форме пригрозил выйти из НАТО, если союзники не будут более активно поддерживать военные действия США.

В этой связи король Карл III, который традиционно должен соблюдать политический нейтралитет, тем не менее, по данным источников, намерен использовать свое положение для того, чтобы донести до Трампа важность сохранения единства западного блока. Ожидается, что в ходе беседы он укажет на недопустимость разрушения трансатлантического партнерства и подчеркнет, что НАТО остается краеугольным камнем безопасности Европы и Америки.

Таким образом, встреча на высшем уровне обещает быть непростой: с одной стороны — формальный протокол и многовековая дипломатия, с другой — жесткий, транзакционный стиль Трампа, который требует от союзников немедленной отдачи. Удастся ли королю смягчить позицию президента — станет ясно после 27 апреля.