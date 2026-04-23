Макрон сделал сенсационное заявление о своем политическом будущем
Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал сенсационное заявление, которое местные СМИ расценили как однозначное обещание уйти из большой политики после истечения срока его полномочий. Эти слова прозвучали на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии, где глава государства делился историей своего пути к власти. Выступление транслировалось на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети.
Обращаясь к молодежи, Макрон рассказал о своей карьере, подчеркнув, что политика не была его изначальным призванием.
«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию», — пояснил он. Ключевой фразой, вызвавшей широкий резонанс, стало его заявление о будущем: «Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после».
Французские средства массовой информации, включая радиостанцию RTL, телеканал BFMTV и авторитетную газету Le Parisien, единодушно интерпретировали это высказывание как твердое намерение Макрона покинуть политическую сцену после завершения его второго — и, согласно конституции, последнего возможного — президентского срока. Срок полномочий действующего президента истекает в 2027 году.
Аналитики отмечают, что Макрон, который пришел к власти в 2017 году как лидер центристского движения «Вперед, Республика!» (позже переименованное в «Возрождение»), всегда позиционировал себя как «несистемного» политика, стоящего над традиционными партиями. Его нынешнее заявление укладывается в этот нарратив.
Позже в тот же день, когда Макрон прибыл на неформальный саммит Евросоюза, проходящий в городе Айя-Напа на Кипре, он неожиданно отказался от дальнейших разъяснений. Журналисты попытались уточнить у него планы на жизнь после Елисейского дворца, но французский лидер дал понять, что данная тема закрыта для обсуждения.
«Я не собираюсь давать комментарии о самом себе и не буду говорить о французской политической жизни», — лаконично ответил глава государства, пресекая попытки прессы развить эту тему.
Такое поведение может свидетельствовать о желании Макрона избежать преждевременных спекуляций или внутриполитических баталий, связанных с его возможным «уходом», чтобы не превращать международное мероприятие в обсуждение собственного политического будущего.