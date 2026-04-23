Спикер иранского парламента подал в отставку

Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф подал в отставку и вышел переговорной команды после вмешательства Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает израильский телеканал Сhannel12.

Багер Галибаф, как и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступал за продолжение диалога с США.

Отмечается, что иранская сторона никак не прокомментировала данную информацию.

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня с Ираном после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, который был намечен на среду, 22 апреля. Иранская сторона предупредила, что не собирается признавать продление режима прекращения огня. Как будет развиваться конфликт между Вашингтоном и Тегераном и кто из двух сторон оказывает большее давление — в материале «Газеты.Ru».

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать в урегулировании конфликта.