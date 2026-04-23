В Иране опровергли сообщения о расколе в руководстве

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X опроверг сообщения о том, что в руководстве страны существуют серьезные разногласия.

© Газета.Ru

«В Иране нет ни радикалов, ни умеренных. Мы все иранцы и революционеры, и с железным единством нации и государства, с полным подчинением верховному лидеру мы заставим преступного агрессора пожалеть о содеянном», — говорится в публикации.

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о готовности проводить «операции-сюрпризы», которые «выходят за рамки расчетов» США и Израиля. В организации предупредили: иранские военные способны противостоять действиям противников, «используя новые козыри на поле боя».