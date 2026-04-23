В Евросоюзе допустили снятие некоторых красных линий по Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) во время саммита на Кипре допустили снятие некоторых красных линий по членству Украины в блоке. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что рассматривается несколько предложений.

«Но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договоренность», — указала Каллас.

Дипломат добавила, что Евросоюз может продвинуться по другим вопросам, которые были до этого заблокированы или расценивались как красные линии.

Ранее Каллас заявила, что партнеры Европейского союза не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она подчеркнула, что ЕС часто просит партнеров помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.