Стало известно, как Киев потратит первый транш кредита от ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита в €90 млрд отправят Киеву в текущем квартале, он составит €45 млрд. Об этом пишет «Интерфакс».

© Газета.Ru

«Мы договорились, что одна треть кредита пойдет на бюджетные нужды, а две трети - на оборону», — сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что первый кредитный пакет будет предназначен для производства БПЛА на территории Украины.

Накануне Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает в мае-июне первый транш из европейского пакета поддержки для Украины.

