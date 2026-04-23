Для получения кредита в размере €90 млрд Украине необходимо выполнить требования, касающиеся обеспечения прав меньшинств. ЕС призвал Украину соблюдать права меньшинств для получения кредита в €90 млрд.

Об этом говорится в опубликованном регламенте на сайте официального журнала ЕС.

«В частности, Украина (должна - ред.) продолжать: обеспечивать эффективные демократические механизмы, поддерживать многопартийную парламентскую систему, соблюдать верховенство права, гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств. Соблюдение верховенства права также включает борьбу с коррупцией», — уточняется в документе.

При этом Совет Европейского союза не уточняет, о каких именно меньшинствах идет речь, а также не определяет, относится ли к ним русскоязычное население и верующие Украинской православной церкви.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что на Украине продолжаются случаи нарушения прав и дискриминации русскоязычного населения. В частности, она ссылалась на позицию уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской о необходимости увеличить штрафы за использование русского языка.