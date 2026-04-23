Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с лидерами Евросоюза поблагодарил их за кредит для Киева на 90 миллиардов евро словами «отличный день».

«Этот кредит усилит нашу армию, украинские силы, позволит нам нарастить производство систем противовоздушной обороны и больше работать над защитой энергосистемы до зимы. Отличный день!» — заявил Зеленский.

Он добавил, что целью Украины остается мирное урегулирование военного конфликта.

Ранее Зеленский заявлял, что ЕС должен быть честен с Украиной и не предлагать ей специальные варианты вступления в сообщество. По его словам, Киев не примет формат «облегченного» членства.