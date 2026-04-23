Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что о якобы возможной угрозе из Белоруссии Владимир Зеленский заявил ради эскалации конфликта. Об этом пишет NEWS.ru.

Москва намерений втянуть Минск в боевые действия точно не имеет, подчеркнул собеседник издания.

Также он отметил, что не слышал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вступить в конфликт с Украиной, а слышал лишь заявление Зеленского, который сам провоцирует этот конфликт.

Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в азиатской стране

Там ничего подобного на самом деле не происходит, но Украина может пойти на какую-либо провокацию, чтобы расширить поле боевых действий, добавил экс-нардеп.

Зеленский, по мнению Килинкарова, готов на все, чтобы не допустить завершение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к вступлению в конфликт с Украиной. По словам главы киевского режима, Белоруссия строит дороги и оборудует артиллерийские позиции.