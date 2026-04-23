Во Франции раскритиковали ЕС за предоставление нового кредита Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал кредит в размере 90 миллиардов евро, который Евросоюз выделил для нужд Украины. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Филиппо, такое решение является «позорным», а эти деньги можно было бы потратить на улучшение жизни в странах Европы. Он также призвал Францию выйти из Евросоюза, чтобы перестать тратить деньги на Украину.

«Каждый француз, от самого младшего до самого старшего, только что выписал чек на 250 евро Зеленскому. Сумма, цвет которой никогда не увидят наши крестьяне, наши больницы, наши бедняки! Позор. Больше ни одного евро для Украины! Выйдем из ЕС!» — написал он.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России.