ЕС добавил четырех российских журналистов в новый пакет санкций

Евросовет сообщил, что в 20-й пакет санкций против России включили четырех российских журналистов.

«В 20-й пакет санкций включены четыре пропагандиста», — говорится в заявлении ведомства, их имена не приводятся.

В документе также отмечается, что журналисты, попавшие под ограничения, сохраняют возможность продолжать деятельность на территории Евросоюза, не связанную с журналистикой.

По данным Евросовета, в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ужесточены меры в отношении СМИ и «зеркальных» сайтов, они коснутся агентства Sputnik и телеканала RT.

Кроме того, под рестрикции попали 58 компаний и физлиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Новый пакет антироссийских санкций был утвержден 23 апреля. Ранее Европейская комиссия рассчитывала согласовать очередные рестрикции еще 23 февраля, однако Венгрия заблокировала это решение до возобновления работы нефтепровода «Дружба». 22 апреля Венгрия и Словакия одобрили принятие 20-го пакета антироссийских санкций.