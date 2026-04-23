Заявление Каллас об Украине вызвало бурную реакцию на Западе

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что кредит в размере 90 миллиардов евро усилит Украину, вызвали активное обсуждение в социальной сети X. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает источник, некоторые комментаторы выразили несогласие с предоставлением такой большой суммы. Часть из них вспомнили коррупционный скандал на Украине и проблему принудительной мобилизации. Другие считают, что эти деньги только затянут конфликт, так как «у Европы нет возможности одолеть Россию и не будет никогда».

«Вы лишь только увеличиваете количество потерь, не меняя исход войны. Из-за вас погибнут больше людей», — сказано в одном из комментариев.

Ранее Евросоюз утвердил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России.