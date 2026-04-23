Принц Гарри обратился к Путину из Киева

Сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, из Киева обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом остановить конфликт на Украине, пишет The Guardian.

В своем обращении он заявил, что ни одно государство не выигрывает от продолжающегося вооруженного противостояния, «свидетелями которому мы являемся».

«Еще есть момент – сейчас – остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян и выбрать другой курс», — поделился своей точкой зрения Гарри.

Ранее принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, во время своего необъявленного визита на Украину призвал не терять бывшую советскую республику из виду. Он прибыл в Киев 23 апреля.

В сентябре прошлого года принц Гарри совершил поездку в Киев по приглашению правительства Украины. После этого он рассказал о том, что посетил стихийный мемориал погибшим военнослужащим ВСУ.