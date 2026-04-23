Евросоюз запретил операции с двумя портами России

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России запрещает операции с двумя российскими портами — Мурманска и Туапсе. Это следует из заявления на сайте Евросовета.

«Пакет запрещает операции с двумя российскими портами — Мурманска и Туапсе», — говорится в документе.

Сообщалось также, что в рамках пакета санкций предусмотрены дополнительные рестрикции в отношении Белоруссии.

Новый пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля. Европейская комиссия планировала принять новый пакет антироссийских санкций 23 февраля, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода «Дружба». После заявления украинского президента Владимира Зеленского о завершении ремонта трубопровода, Будапешт снял вето.