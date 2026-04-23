Президент США Дональд Трамп приказал ускорить разминирование Ормузского пролива. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он приказал тральщикам ускорить разминирование в три раза.

Помимо этого он также добавил, что приказал уничтожать любые корабли, которые ставят новые мины в Ормузском проливе. Как уточнил Трамп, таким образом уже было уничтожено 159 кораблей.

«Я приказал ВМС США стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были (все их корабли, 159 штук, находятся на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно. Кроме того, наши тральщики прямо сейчас очищают пролив. Настоящим я приказываю продолжить эту деятельность, но в три раза усиленном режиме!», — написал он.

