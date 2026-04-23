Трамп заявил, что Иран не знает, кто его возглавляет
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не может понять, кого рассматривать в качестве главы государства в данный момент.
"Ирану очень трудно понять, кто их лидер! Они просто не знают! Внутриполитическая борьба между "жесткими" силами, которые терпят сокрушительные поражения на поле боя, и "умеренными", которые совсем не умеренны (но завоевывают уважение!), - это просто безумие!" - написал политик в соцсети Truth Social.
Также Трамп заверил своих подписчиков, что США полностью контролируют Ормузский пролив.
Ранее Трамп сообщил, что отдал приказ флоту США на уничтожение всех кораблей Ирана. Как указал президент в Truth Social, американским военным поручено "стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива".
"Никаких колебаний быть не должно", - заявил политик.