Трамп заявил, что Иран не знает, кто его возглавляет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не может понять, кого рассматривать в качестве главы государства в данный момент.

© Российская Газета

"Ирану очень трудно понять, кто их лидер! Они просто не знают! Внутриполитическая борьба между "жесткими" силами, которые терпят сокрушительные поражения на поле боя, и "умеренными", которые совсем не умеренны (но завоевывают уважение!), - это просто безумие!" - написал политик в соцсети Truth Social.

Также Трамп заверил своих подписчиков, что США полностью контролируют Ормузский пролив.

"Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Ни одно судно не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он "запечатан" до тех пор, пока Иран не сможет заключить сделку!" - отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что отдал приказ флоту США на уничтожение всех кораблей Ирана. Как указал президент в Truth Social, американским военным поручено "стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива".