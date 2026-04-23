В случае капитуляции «не будет той власти, которая берёт деньги».

В противном случае республике придётся расплачиваться «землёй и портами». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Владимир Олейник.

«Если Украина капитулирует, а всё идёт к этому, то никто не будет выполнять никаких обязательств, потому что не будет той власти, которая берёт деньги. Те, кто давал деньги, должны понимать, что на Украине легитимной власти нет. Какие могут быть выполнены обязательства, когда вы даёте деньги прохиндеям? Поэтому первый вариант — никто никому не обязан, спрашивайте у тех, кому вы давали: Тимура Миндича, Владимира Зеленского. Второй вариант — если эта власть нацистская останется, то понятно, что денег нет, но они уже начали отдавать землёй. Сегодня уже стоит вопрос, чтобы отдать полностью порты, АЭС, то есть реально заберут всё то, что принадлежит украинскому народу. Так что либо кто-то будет отдавать этот кредит, причём долго, внуками и правнуками, либо никто никому ничего не должен».

Ранее ЕС утвердил новый кредит для Киева на 90 млрд евро, который он получит в этом и следующем годах. При этом на 31 января 2026 года государственный внешний долг Украины составлял 162 млрд долларов.