«Здесь Польша, а не евроколхоз!»: центр Варшавы оккупировали националисты

В Варшаве на площади Трех крестов, как сообщает РИА Новости, прошла массовая акция протеста, организованная ультраправой партией «Конфедерация польской короны». Под девизом «Стоп инвазии иммигрантов» удалось собрать несколько сотен человек, которые вышли с национальными плакатами и резкими лозунгами. Среди транспарантов, которые держали участники, были надписи «Польша должна быть польской», а также провокационное «Здесь Польша, а не евроколхоз», что сразу привлекло внимание прохожих и прессы.

© Московский Комсомолец

Одна из выступающих женщин эмоционально заявила, что протестующие не желают жить в мультикультурном обществе, подчеркнув расовый аспект: «Мы не хотим, выходя из дома, видеть, что мы не являемся белой расой». Это заявление стало одним из самых острых моментов митинга, подчеркнув радикальный настрой части собравшихся. Организаторы акции использовали символику, отсылающую к традиционным ценностям и суверенитету, однако их риторика вызвала неоднозначную реакцию в городе.

Ключевым спикером мероприятия выступил депутат Европарламента от «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун. Он напрямую призвал к смене текущего политического курса страны, заявив о необходимости «изгнать из Польши чужую повестку и иностранных агентов». Отдельно Браун высказался по украинскому вопросу, назвав текущие польско-украинские отношения «ненормальными», поскольку, по его словам, ситуация, при которой один народ содержится за счет другого, не может быть здоровой. Политик пообещал добиваться «нормализации» этих отношений, но без уточнения конкретных механизмов.

Кроме того, польский евродепутат обрушился с критикой на Европейский союз, обвинив Брюссель в искусственном стимулировании миграционных потоков в Польшу. Браун охарактеризовал ЕС как «вражескую Польше организацию», которая, по его мнению, сознательно ведёт к «национальной редукции».