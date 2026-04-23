Политолог Самонкин: визит принца Гарри связан с борьбой за престол
Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин прокомментировал визит принца Гарри в Киев.
В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что политическая активность принца может быть связана с состоянием здоровья короля Великобритании Карла III, а также с текущей международной обстановкой.
«Поэтому приезд принца Гарри в Киев означает не только его возвращение в большую геополитику, но и возможность включиться в гонку за британский трон», — считает Самонкин.
В свою очередь, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в разговоре с «Вечерней Москвой» предположил, что цель визита может заключаться в определении дальнейших направлений поддержки Украины, включая вопросы военной помощи.
«Гарри, даже лишившись королевского титула, принадлежит к элитам Великобритании, к тем людям, которые способны найти возможность для дальнейшей поддержки киевского режима», — добавил Михайлов.
Ранее сообщалось, что принц Гарри с необъявленным визитом прибыл в украинскую столицу.