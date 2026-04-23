Сотрудницу антитеррористической службы Трампа отстранили из-за охоты на «сладких папиков»

Представитель антитеррористической службы президента США Дональда Трампа была отстранена от должности после того, как якобы использовала «сладких папиков» для финансирования своего образа жизни. Скандал начался из-за заместителя помощника госсекретаря США по борьбе с терроризмом 29-летней Джулии Варваро. После расследования она была отправлена в административный отпуск в связи с обнаружением профиля на сайте знакомств, где чиновница представлялась как «Алессия».

Источник в Министерстве внутренней безопасности подтвердил, что Варваро находится в административном отпуске и больше не работает в своей должности после того, как мужчина, назвавшийся Робертом Би, подал официальную жалобу. Он утверждал, что потратил на нее 40 тысяч долларов: на поездки на Арубу, в Италию, Сан-Диего и Южную Каролину, украшения от ведущих ювелирных домов, дорогие сумки и различные походы по магазинам, но так и не смог сделать её счастливой. В своей жалобе Роберт заявил, что Варваро прямо сказала ему, что украшения на ее запястьях и ушах стоимостью 40 тысяч долларов — это трофеи от её прежних «сладких папиков», которые также оплатили обучение в колледже.

Сам предполагаемый профиль Варваро на сайте знакомств, как сообщает The Daily Mail, содержал биографию: «Кокетливая, веселая и любит душные места — таинственные гостиные, бархатные тени, вино в руке...». Однако сама Варваро отрицает, что у нее есть профиль на сайте, и подчеркнула, что не понимает, в чем проблема, поскольку у нее были отношения с парнем, и они просто ездили в отпуск.

Этот скандал произошел на фоне того, как поступили сенсационные заявления в отношении другого сотрудника Министерства внутренней безопасности (DHS) — мужа бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм Байрона, который женат на ней с 1992 года. Сообщалось, что Байрон Ноэм платил тысячи долларов моделям. Кристи Ноэм заявила, что «опустошена» произошедшим. Скандал произошел вскоре после ее отставки с поста главы DHS, что усугубило негативный эффект для её политической карьеры.