$74.8387.53

Сотрудницу антитеррористической службы Трампа отстранили из-за охоты на «сладких папиков»

Московский Комсомолец

Представитель антитеррористической службы президента США Дональда Трампа была отстранена от должности после того, как якобы использовала «сладких папиков» для финансирования своего образа жизни. Скандал начался из-за заместителя помощника госсекретаря США по борьбе с терроризмом 29-летней Джулии Варваро. После расследования она была отправлена в административный отпуск в связи с обнаружением профиля на сайте знакомств, где чиновница представлялась как «Алессия».

Сотрудницу антитеррористической службы Трампа отстранили из-за охоты на «сладких папиков»
© Московский Комсомолец

Источник в Министерстве внутренней безопасности подтвердил, что Варваро находится в административном отпуске и больше не работает в своей должности после того, как мужчина, назвавшийся Робертом Би, подал официальную жалобу. Он утверждал, что потратил на нее 40 тысяч долларов: на поездки на Арубу, в Италию, Сан-Диего и Южную Каролину, украшения от ведущих ювелирных домов, дорогие сумки и различные походы по магазинам, но так и не смог сделать её счастливой. В своей жалобе Роберт заявил, что Варваро прямо сказала ему, что украшения на ее запястьях и ушах стоимостью 40 тысяч долларов — это трофеи от её прежних «сладких папиков», которые также оплатили обучение в колледже.

Сам предполагаемый профиль Варваро на сайте знакомств, как сообщает The Daily Mail, содержал биографию: «Кокетливая, веселая и любит душные места — таинственные гостиные, бархатные тени, вино в руке...». Однако сама Варваро отрицает, что у нее есть профиль на сайте, и подчеркнула, что не понимает, в чем проблема, поскольку у нее были отношения с парнем, и они просто ездили в отпуск.

Этот скандал произошел на фоне того, как поступили сенсационные заявления в отношении другого сотрудника Министерства внутренней безопасности (DHS) — мужа бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм Байрона, который женат на ней с 1992 года. Сообщалось, что Байрон Ноэм платил тысячи долларов моделям. Кристи Ноэм заявила, что «опустошена» произошедшим. Скандал произошел вскоре после ее отставки с поста главы DHS, что усугубило негативный эффект для её политической карьеры.