Трамп приказал уничтожить все корабли Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ ВМС США на уничтожение всех кораблей Ирана.

Как указал президент в соцсети Truth Social, американским военным поручено "стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива".

"Никаких колебаний быть не должно", - заявил Трамп.

Хозяин Белого дома также отметил, что американские тральщики "прямо сейчас очищают пролив".