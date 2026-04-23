Пока вы не уснули: дерзкое заявление главы МИД Эстонии и приказ Трампа о кораблях Ирана

Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России

Отношения Европы с Российской Федерацией не будут прежними даже после завершения конфликта на Украине, заявил в интервью Bloomberg глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию, поделился своей точкой зрения он.

Трамп приказал уничтожить все корабли Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ ВМС США на уничтожение всех кораблей Ирана.

Как указал президент в соцсети Truth Social, американским военным поручено "стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива".

Стало известно, куда Украина потратит 90 млрд от Евросоюза

Украина намерена потратить первый транш из кредита на €90 млрд от Евросоюза на поддержку армии и социальных нужд. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Политик заверил, что Киев делает все возможное, чтобы приблизить получение первого транша.

Песков высказался об иностранных лидерах на праздновании 9 Мая в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 апреля, пообещал своевременно рассказать, кто из иностранных гостей присоединится к празднованию Дня Победы в Москве 9 мая.

Он напомнил о словах помощника президента России по внешнеполитическим делам Юрия Ушакова о том, что многие зарубежные лидеры уже заявили о желании приехать на торжество.

Названы страны, ведущие ожесточенную борьбу за российскую нефть

Два крупнейших мировых потребителя нефти — Индия и Китай — активно борются за ограниченные ресурсы на фоне перебоев в Ормузском проливе и провала переговоров между США и Ираном, сообщает CNBC.

Основная борьба развернулась за российскую нефть, а также, в меньшей степени, за саудовское сырье. По данным Kpler, конкуренция за партии с отгрузкой в июне остается острой.

В Финляндии испугались ответа России из-за предоставления неба дронам ВСУ

Россия может ответить Финляндии за предоставление неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Финляндия полностью подвержена ответным мерам со стороны России после того, как она разрешила украинским беспилотникам использовать свое собственное воздушное пространство», — говорится в публикации.

Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

Принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, призвал не терять Украину из виду в ходе своего необъявленного визита в Киев. Его слова передает The Guardian.

«Важно, чтобы мы не теряли Украину из виду», — заявил принц.

Россияне попали в «коттеджное рабство» в Подмосковье

Более ста россиян попали в мошенническую схему при покупке земли в Московской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам покупателей, они буквально попали в «коттеджное рабство»: сразу после пика продаж участков в коттеджном поселке (КП) «Журавли» Дмитровского округа на землю была «наложена» программа развития территорий КРТ-119 — теперь землю нельзя использовать для строительства домов. Кроме того, участки у собственников, согласно новому статусу территории, могут изъять, выплатив компенсации, исходя из кадастровой стоимости.

«Ты трус»: Джигурда вызвал Соловьева на дуэль после скандала с Боней

Актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное высказывание телеведущего Владимира Соловьева в адрес блогерши Виктории Бони. Он встал на ее сторону и предложил журналисту сразиться на ринге.

Звезда «Дома-2» на прошлой неделе разместила видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, заявив о проблемах в стране, которые волнуют многих граждан. Вскоре стало известно, что в Кремле ознакомились с ее сообщением. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что власти прилагают меры, чтобы решить поставленные задачи. После этого Владимир Соловьев оскорбил Боню в эфире телеканала «Россия 1».

Людям угрожает новая экологическая катастрофа

Многочисленные разливы нефти, вызванные иранскими и американо-израильскими авиаударами по топливным объектам и судам в регионе, стали видны из космоса. Эксперты предупреждают о надвигающейся экологической катастрофе, которая угрожает хрупкому биоразнообразию Персидского залива, жизни прибрежных сообществ и даже опреснительным установкам, от которых зависит почти 100 миллионов человек.

Спутниковые снимки дали учёным представление о разрушениях на Ближнем Востоке: на одной фотографии виден разлив протяженностью более восьми километров в Ормузском проливе недалеко от иранского острова Кешм, а также утечка нефти с иранского судна «Шахид Багери» после удара американских военных 28 февраля. На другом снимке видна нефть вокруг острова Лаван после того, как был произведен удар по нефтяному объекту вблизи побережья. На видео, опубликованном в социальных сетях, также заметен сильный пожар на иранском нефтеперерабатывающем заводе.

