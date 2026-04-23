Знаменитости, родившиеся 23 апреля: актеры, спортсмены и писатель-реалист

Сегодня свой день рождения празднуют известный отечественный актер, знаменитый рестлер и американская супермодель. Рассказываем, кто из знаменитостей родился 23 апреля.

Николай Помяловский — русский писатель-реалист, представитель «шестидесятников». Родился 23 апреля 1835 года в Санкт-Петербурге. Известен острой критикой системы духовного образования. Основным его произведением считается «Очерки бурсы». Скончался 17 октября 1863 года в возрасте 28 лет.

Лев Прыгунов — советский и российский актер театра и кино. Родился 23 апреля 1939 года в Алмате. За свою карьеру снялся более чем в 80 картинах. Получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Дети Дон Кихота», «Сердце Бонивура», «Трактир на Пятницкой».

Александра Костенюк — российская шахматистка, гроссмейстер, 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин. Родилась 23 апреля 1984 года в Перми. Первая в истории обладательница титулов чемпионки мира, Европы и России по шахматам. Трехкратная победительница Шахматной Олимпиады.

Иван Ефремов — советский палеонтолог, писатель-фантаст. Родился 23 апреля 1908 года в деревне Вырица под Санкт-Петербургом. Основатель современной российской научной фантастики: автор книг «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час Быка» и других. Умер 5 октября 1972 года в Москве.

Глеб Скороходов — советский и российский журналист, киновед, писатель и телеведущий. Родился 23 апреля 1930 года в Грозном. Наиболее известен как автор и ведущий программы «В поиска утраченного». Скончался 10 октября 2012 года в Москве.

Джон Сина — американский рестлер и актер. Родился 23 апреля 1977 года в Уэст-Ньюбери, штат Массачусетс. Является 16-кратным чемпионом мира в рестлинге по версии WWE. Снимался в фильмах «Форсаж», «Бамблби» и «Миротворец».

Джиджи Хадид — американская супермодель. Родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Начала модельную карьеру с двух лет, а позднее стала «ангелом» Victoria's Secret и лицом брендов Versace и Chanel. Считается одной из наиболее высокооплачиваемых моделей в мире.

Также 23 апреля родились актеры Юрий Новохижин, Мирон Лебедев, Павел Шуваев, Иван Берсенев, Дев Патель, пианист Сергей Прокофьев, пятнадцатый президент США Джеймс Бьюкенен, ученый Макс Планк, певица Александра Гуркова, режиссер Крейг Шеффер.