Зеленский заявил о необходимости поставить точку в одном вопросе

Властям Украины нужно поставить точку в вопросе свободного владения оружием гражданами. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «РБК-Украина».

«Это не просто, так как это большая ответственность. Соответствующие изменения нужно делать на законодательном уровне», — отметил он.

Украинский лидер указал, что ожидает от правительства и министерства внутренних дел Украины совместной работы с депутатами Верховной рады над этой концепцией.

Некоторые украинские эксперты считают, что такой шаг направлен на дальнейшее милитаризирование украинского общества и подготовку граждан к фронтовой мобилизации. Статистика показывает, что на Украине уже зарегистрировали свыше 1,1 млн единиц огнестрельного оружия, и 812 тыс. украинцев имеют разрешение на владение оружием.

До этого Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Украины в Европейском союзе, поскольку страна якобы «защищает Европу по-настоящему».