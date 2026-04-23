Последствия блокады Ормузского пролива и отставка главы ВМС США: что пишут зарубежные СМИ

Глава американских ВМС Джон Фелан отправлен в отставку на фоне морской блокады Ормузского пролива и дипломатического тупика в переговорах США и Ирана. Как оценивают последствия блокировки мировой нефтяной артерии зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке и запретил проход танкеров через Ормузский пролив, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти. Также в СМИ появилась информация, что пролив был заминирован.

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но закончился безрезультатно. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». А накануне спикер Пентагона Шон Парнелл объявил, что главнокомандующий ВМС Джон Фелан покидает свой пост.

Решение об отставке Джона Фелана вызвало шок в США, учитывая, что ВМС играют решающую роль в американской блокаде Ормузского пролива. Американские военные перенаправили 31 судно обратно в порт, а также взяли на абордаж два судна, пишет CNN.

При этом источники издания сообщили, что эта внезапная отставка связана с напряженными отношениями Джона Фелана и министра обороны США Пита Хегсета, а также влиянием главнокомандующего ВМС на президента Дональда Трампа.

«Трамп и Хегсет согласились, что военно-морским силам необходимо новое руководство», - сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

Спустя почти два месяца после начала войны на Ближнем Востоке признаков возобновления мирных переговоров США и Ирана мало, несмотря на напряженное перемирие, отмечает в свою очередь Al Jazeera.

«Иранские власти обвинили США в тупиковой ситуации на переговорах и продолжающейся блокаде Ормузского пролива, подчеркнув, что Тегеран не потерпит «запугивания» со стороны Вашингтона», - говорится в статье.

А The Washington Post приводит данные о том, что очистка Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может занять полгода. Однако до этого нужно еще завершить сам конфликт.

В Пентагоне предлагают использовать для разминирования дроны, вертолеты, а также привлечь водолазов. При этом такие длительные сроки вызвали недовольство как у демократов, так и у республиканцев, утверждает газета.

«Это очередной сигнал о том, что цены на бензин и нефть могут оставаться высокими еще долго после заключения мирного соглашения», - отмечается в статье.

Помочь американцам с разминированием пролива готова Великобритания. Британские военные водолазы уже начали подготовку, пишет Politico со ссылкой на министерство обороны королевства.

«Великобритания также подтвердила, что предоставит автономных охотников за минами в рамках предлагаемой многонациональной миссии по охране пролива», - сообщило издание.

При этом закрытие Ормузского пролива уже спровоцировало глобальный энергетический кризис.