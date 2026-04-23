Премьер Бельгии отказал Украине в быстром членстве в Евросоюзе

Вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время не выглядит реалистичным.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, чьи слова приводит «Укринформ».

«Что касается вступления в ЕС, я считаю, что мы должны и дальше соблюдать подход «по заслугам». Никаких быстрых процедур здесь быть не может. В то же время, возможно, стоит разработать модель многоуровневой Европы», — сказал премьер Бельгии.

Он также подчеркнул, что считает «полноправное членство Украины в ЕС в краткосрочной перспективе нереалистичным». По его словам, это поэтапный процесс, который включает в себя открытие переговорных кластеров, реформы и оценку прогресса.

Барт де Вевер напомнил, что некоторые страны проходят путь евроинтеграции за десятилетия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Киева в Евросоюзе, поскольку страна якобы «защищает» Европу по-настоящему. Он подчеркнул, что сценарий «символичного членства» не поддерживает ни он сам, ни народ Украины. У страны было достаточно «символических союзов», указал он. Киев заслуживает «полноправного членства в различных союзах», указал глава государства.