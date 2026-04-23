Пашинян прокомментировал совместное появление с бывшей супругой

Глава правительства Армении Никол Пашинян, предположительно, помирился с женой Анной Акопян. Так, 19 апреля пара вместе появилась на публике после новостей о расставании. В ходе пресс-конференции 23 апреля премьер-министр заявил, что работает над восстановлением отношений и «прилагает усилия», чтобы снова быть вместе.

Политик напомнил, что «когда Анна объявила об этом разводе», он заявил, что уважает решение, но «не заявлял, что согласен с ним».

«Я прилагал усилия», - сказал он.

Пашинян рад, что оно (воссоединение) происходит, и что «есть еще один шанс сохранить нашу семью».

17 апреля супруга Пашиняна сообщила в соцсети о завершении их гражданского союза. Акопян, не называя причину разрыва, призвала сограждан проявлять сдержанность и корректность при обсуждении темы.

Пашинян и Акопян состояли в отношениях с 1990-х годов. Они познакомились во время учебы в Ереванском госуниверситете. Свой брак пара официально не зарегистрировала. У них четверо детей.