Стало известно, куда Украина потратит 90 млрд от Евросоюза

Украина намерена потратить первый транш из кредита на €90 млрд от Евросоюза на поддержку армии и социальных нужд. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Политик заверил, что Киев делает все возможное, чтобы приблизить получение первого транша.

«Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги», - сказал Зеленский.

По его словам, полученные средства отправятся на поддержку армии, производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы, на социальную помощь гражданам и закупки оружия.

Накануне Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение Украины кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.