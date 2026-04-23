«Хезболла» потребовала от Ливана прекратить переговоры с Израилем

Движение «Хезболла» призвало руководство Ливана прекратить «любые формы прямого взаимодействия» с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Хасана Фадлаллаха.

Ранее сообщалось, что Бейрут добивается продления перемирия между Израилем и «Хезболлой». По данным Reuters, перемирие, срок действия которого истекает в воскресенье, значительно снизило уровень насилия, но атаки Израиля на юге Ливана продолжились.

Фадлалла заявлял, что «Хезболла» хочет продолжения режима прекращения огня, но «на основе его полного соблюдения» Израилем. На телевизионной пресс-конференции он повторил возражения «Хезболлы» против личных переговоров и призвал правительство отменить все формы прямого контакта с Израилем.

Как отмечал Фадлалла, полное соблюдение режима прекращения огня означает, что Израиль должен «прекратить убийства, полностью прекратить огонь... прекратить разрушение деревень», а затем подготовить почву для вывода войск посредством «процедур, осуществляемых ливанским государством, но не путем прямых переговоров».

Израиль заявляет, что его цели в переговорах с Ливаном включают в себя ликвидацию «Хезболлы» и создание условий для мирного соглашения. Израиль стремится к сотрудничеству с ливанским правительством по вопросу «Хезболлы».

Вашингтон отрицает какую-либо связь между своим посредничеством в Ливане и дипломатией в отношении войны с Ираном. «Хезболла» заявляет, что прекращение огня в Ливане стало результатом давления со стороны Ирана, а не посредничества США.