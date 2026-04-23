ЕС готов приостановить финансирование Венецианской Биеннале из-за России

Европейская комиссия подтвердила, что рассматривает возможность приостановки финансирования Венецианской Биеннале. Причина - приглашение к участию России.

© Российская Газета

Выступая на брифинге в Брюсселе, представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил, что ЕС потребовал от организаторов запретить представителям России участие в выставке.

"Если ответ окажется неудовлетворительным, то мы, разумеется, уже заявили о своем намерении приостановить или расторгнуть контракт", - сказал он.

Брюссель угрожает лишить выставку гранта в размере двух миллионов евро. Финансирование может быть "приостановлено или аннулировано". На выполнение условий ультиматума Европа дает организаторам 30 дней.

"Мы решительно осуждаем тот факт, что они допустили открытие российского павильона на художественной выставке", - заявил представитель Еврокомиссии.

61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Организаторы планировали открыть российский павильон, который был закрыт с 2022 года. "Венеция должна быть местом диалога и платформой для прекращения конфликтов и страданий, - указывал директор Венецианской Биеннале Пьетранджело Буттафуоко. - Мы отвергаем любую форму цензуры и исключения".