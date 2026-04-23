Стало известно, какие страны могут присоединиться к ЕС в 2027 году

В 2027 году к Евросоюзу могут присоединиться Черногория и Албания, также есть шансы на вступление Северной Македонии и Сербии. Об этом заявил News.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

Ранее глава МИД Греции Георгиос Герапетритис допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году, не уточнив при этом, о каком именно государстве идет речь.

Политолог Андрей Кортунов усомнился в том, что греческий дипломат мог говорить об Украине.

«Скорее всего, это одна из балканских стран, тем более, что там целый ряд государств по своим параметрам гораздо ближе к ЕС. Кроме того, для Афин приоритет все-таки больше связан с Западными Балканами, чем с Восточной Европой. Поэтому здесь можно, наверное, говорить о Черногории или Албании, или даже о Северной Македонии», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, в очереди на вступление в Евросоюз есть и Сербия. При этом эксперт уверен в том, что европейские политики вряд ли будут делать заявления о возможности вступления Украины в ЕС, так как страна находится в состоянии конфликта.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский союз и пригрозил, что Брюссель может потерять страну, как потерял Грузию.