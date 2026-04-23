Поддерживающая Трампа OnlyFans-модель оказалась ИИ-фейком

Популярная блогерша и OnlyFans-модель, публиковавшая патриотический контент и поддерживавшая сторонников Дональд Трамп, оказалась вымышленным образом, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает New York Post (NYP), за аккаунтом стоял 22-летний студент-медик из Индии, представившийся как Сэм.

Он рассказал, что создал виртуальную модель по имени Эмили Харт, ориентируясь на консервативную аудиторию, после консультации с ИИ-сервисом Google Gemini. По его словам, такой контент оказался востребован, и аккаунт быстро набрал популярность, достигнув 10 тысяч подписчиков уже в первый месяц, а отдельные публикации собирали миллионы просмотров.

В дальнейшем автор начал зарабатывать на образе, продавая тематическую продукцию и публикуя платный контент на платформе Fanvue, которая допускает размещение материалов, созданных с помощью ИИ. Он отметил, что тратил на ведение аккаунта менее часа в день и получал значительный доход.

Эксперт Brookings Institution Валери Виртшафтер заявила, что развитие технологий сделало подобные фейковые профили более убедительными и способствовало их распространению. При этом сам создатель признал, что эксперимент с аналогичным аккаунтом для либеральной аудитории не получил такой же отклик.

Аккаунт Эмили Харт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) был удален в феврале за мошенническую активность, а другие связанные страницы также были закрыты. Сам Сэм заявил, что не считает свои действия обманом и намерен сосредоточиться на учебе.