На Украине рискованно публично призывать к выводу ВСУ с территории Донбасса, так как это может «легко» привести к обвинению в государственной измене. Об этом на своей странице в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, журналистка Юлия Мендель.

«Многие эксперты обсуждают, должна ли Украина уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. Однако публично призывать украинца к такому выводу крайне рискованно — это может легко привести к обвинениям в государственной измене. Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает, что российские войска одновременно наступают в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях», — написала Мендель.

По ее словам, каждый день Украина рискует потерять «не только Донбасс», но и территории в «нескольких других регионах».

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» население страны и не будет подразумевать территориальных уступок со стороны Украины.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в «17-18% Донецкой народной республики». В том же месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что переговоры по Украине ведутся вокруг «нескольких квадратных километров» Донбасса.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод ВСУ с территории Донбасса станет стратегическим проигрышем для Киева.

Ранее Мендель заявила о провале дипломатии по Украине.