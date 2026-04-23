Бывший депутат парламента Молдавии Василий Боля обвинил Кишинев в попытках снизить процент русскоговорящих молдаван. Об этом сообщает РИА Новости.

Боля заявил, что власти Молдавии закрывают русскоязычные СМИ. Он назвал это борьбой институтов власти против русского языка. По данным экс-депутата, 60-70 процентов населения Молдавии говорят на русском.

«И для того чтобы понизить этот процент, в последние годы у нас было закрыто более 18 телеканалов», - подчеркнул Боля.

По его словам, более половины из этих каналов вещали на русском языке или ретранслировали русскоязычный контент из РФ. Бывший депутат посетовал, что власти Молдавии не относятся к русскому как к «языку экономического развития».

«Они воспринимают русский язык и все, что связано с Россией, <…> как инструмент, как они говорят, пропаганды или чего-то плохого», - заключил он.

Осенью 2023 года Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала более 20 сайтов российских СМИ. В МИД России назвали это грубейшим нарушением свободы слова, «откровенно враждебным» шагом и «проявлением бездумного антироссийского курса».