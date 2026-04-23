Фицо ушел от ответа на вопрос по Украине

Глава словацкого правительства Роберт Фицо ушел от ответа на вопрос о возобновлении аварийных поставок электроэнергии на Украину после начала бывшей советской республикой прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», пишет РИА Новости.

Фицо в своем заявлении для представителей СМИ подтвердил восстановление поставок российской нефти украинской стороной по «Дружбе». Один из корреспондентов поинтересовался, восстановит ли Братислава после этого аварийные поставки электроэнергии Киеву. Премьер-министр Словакии не стал отвечать на соответствующий вопрос и покинул зал.

Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо предупреждал, что Братислава не поддержит новый пакет ограничительных мер ЕС в отношении Российской Федерации до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».

Накануне украинская сторона запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.