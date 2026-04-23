Фицо ушел от ответа на связанный с Украиной вопрос

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел от ответа на вопрос о возобновлении аварийных поставок электроэнергии на Украину после начала Киевом прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо в своем заявлении для прессы подтвердил восстановление поставок российской нефти Киевом по «Дружбе». Один из журналистов спросил, восстановит ли Словакия после этого аварийные энергопоставки на Украину. Словацкий премьер не ответил на вопрос и покинул зал.

Ранее Фицо предупреждал, что Словакия не поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России до тех пор, пока не будет возобновлена работа нефтепровода «Дружба».

22 апреля Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.