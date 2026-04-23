Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о России

Отношения Европы с Российской Федерацией не будут прежними даже после завершения конфликта на Украине, заявил в интервью Bloomberg глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию, поделился своей точкой зрения он.

«Нет серьезного желания оглядываться назад», — отметил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Цахкна также указал на то, что в Европе ставят под сомнение скорое урегулирование украинского конфликта.

В конце марта президент РФ Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совета безопасности России перспективы отношений с Европой. Глава российского государства подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с европейским объединением.