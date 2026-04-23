Названа причина, по которой Ормузский пролив остается «накрепко закрытым»

Датская судоходная компания Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, заявила, что пролив по-прежнему остается «накрепко закрытым» из-за высокой геополитической напряженности, сообщает Bloomberg.

На этой неделе иранские силы обстреляли три контейнеровоза компании, и Maersk не может гарантировать безопасность перевозок и экипажей. Движение судов через пролив практически остановилось в четверг после того, как Тегеран открыл огонь по коммерческим судам и объявил о захвате как минимум двух из них — это произошло впервые за почти два месяца войны.

Утром в проливе было замечено лишь одно судно, а несколько танкеров прервали транзит. Два пораженных судна — MSC Francesca и Epaminondas — были взяты на абордаж иранскими силами, что ознаменовало новый этап в попытках Тегерана установить контроль над судоходством.

США заявляют, что с момента начала блокады побережья Ирана 13 апреля развернули 31 судно, большинство из которых — нефтяные танкеры. Тем временем одно греческое судно, доставившее продовольствие в Иран, все же пересекло пролив. Maersk сообщила, что их команда в Персидском заливе продолжает оценивать динамичную и изменчивую ситуацию, а безопасность грузов и людей остается главным приоритетом. Компания будет следить за развитием событий и оценивать дальнейшие действия.