Названы возможные причины неожиданного визита принца Гарри в Киев

Политолог Василий Вакаров предположил, что британский принц Гарри мог приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским передачу дронов украинским военным. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Принц Гарри прибыл в Киев утром в четверг, 23 апреля. Его визит заранее не анонсировали.

Сын британского короля Карла III уже посещал Киев в сентябре 2025 года. Сообщалось, что принц Гарри приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь программе восстановления раненых военных.

Вакаров назвал Зеленского «британским подданным» и заявил, что тот «давно сотрудничает» с британской разведкой MI-6.

«Просто человек приехал к нему, как к подчиненному, довести определенные позиции», - так политолог прокомментировал визит принца.

Макаров назвал главной темой передачу дронов подразделениям ВСУ. По его мнению, Гарри и Зеленский будут обсуждать «детали, как и когда, и что будут передавать».