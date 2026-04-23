Названы возможные причины неожиданного визита принца Гарри в Киев
Политолог Василий Вакаров предположил, что британский принц Гарри мог приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским передачу дронов украинским военным. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Принц Гарри прибыл в Киев утром в четверг, 23 апреля. Его визит заранее не анонсировали.
Сын британского короля Карла III уже посещал Киев в сентябре 2025 года. Сообщалось, что принц Гарри приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь программе восстановления раненых военных.
Вакаров назвал Зеленского «британским подданным» и заявил, что тот «давно сотрудничает» с британской разведкой MI-6.
«Просто человек приехал к нему, как к подчиненному, довести определенные позиции», - так политолог прокомментировал визит принца.
Макаров назвал главной темой передачу дронов подразделениям ВСУ. По его мнению, Гарри и Зеленский будут обсуждать «детали, как и когда, и что будут передавать».
«Принц Гарри ездит по этим территориям не только как представитель короля, своего отца, но и зарабатывает деньги как лоббист», - заключил Вакаров.