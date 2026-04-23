Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию в республике. Его слова передает «Страна.ua».

«Единственное, что можно попытаться действительно реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода», — заявил Буданов.

По его словам, власти страны, тем не менее, не будут прекращать принудительную мобилизацию граждан.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад ищет замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, на эту роль рассматривают Буданова.