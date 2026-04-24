Пашинян обратился с призывом к армянам

С призывом отказаться от поиска родины за пределами республики обратился к соотечественникам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Заявление он сделал по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года (24 апреля). Его слова передает News.am.

Пашинян отметил, что у армян есть государство и есть мир, которые являются гарантиями того, что геноцид армян больше не повторится.

Также премьер заявил, что для реализации этой исторической цели необходимо прекратить поиск родины за пределами международно признанной территории Республики Армения.

Он добавил, что для процветания армянского народа территория республики вполне достаточна. По его словам, страна должным образом не заселена, а десятки сел пустуют.

Силы, требующие возврата «потерянной родины» в исторических границах, толкают Армению к утрате государственности, предупредил Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уничтожению людей по национальным признакам нет оправдания. Он направил приветствие участникам памятных мероприятий, посвящённых 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи.