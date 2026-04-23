На Западе спрогнозировали решение Мадьяра по вопросу вступления Украины в ЕС

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вряд ли станет поддерживать членство Украины в ЕС сразу после прихода к власти.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Не ожидается, что венгерская сторона внезапно поприветствует Украину в ЕС», — говорится в публикации.

По информации источников агентства, новое правительство Венгрии, как ожидается, во многом будет поддерживать позиции уходящего премьер-министра Виктора Орбана, особенно что касается бюджета. При этом в Bloomberg считают, что Мадьяр может позволить Евросоюзу продвинуться в переговорах с Украиной в вопросах вступления в ЕС, которые несколько месяцев блокировал Орбан.

Мадьяр раскрыл ближайшие шаги нового правительства Венгрии

До этого Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Мадьяр после победы на парламентских выборах также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для Евросоюза и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.