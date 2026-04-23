Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Греция предсказала вступление новой страны в ЕС в 2027 году

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис предсказал, что по крайней мере одна страна может присоединиться к Евросоюзу во время председательства Афин в ЕС во второй половине 2027 года, пишет Politico. Какая именно? Пока остается загадкой. Послы ЕС ранее дали добро на начало разработки договора о вступлении Черногории в Евросоюз - «важный шаг» на пути к членству. Политические перемены в Венгрии также дают Украине новые надежды, в том числе и в отношении вступления в Евросоюз, подчеркивается в статье.

На брифинге, состоявшемся 22 апреля в кулуарах бизнес-форума ЕС-Украина, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос и заместитель премьер-министра Украины Тарас Качка дали понять, что смена правительства в Венгрии может разблокировать открытие «всех переговорных кластеров», которые долгое время блокировал уходящий венгерский премьер Виктор Орбан.

«Кому мешал Орбан»

После поражения Виктора Орбана комментаторы ЕС «сотрясались от ликования», пишет The European Conservative. Многие поспешили заявить, что проигрыш Орбана знаменует собой смерть «постлиберальных» правых. Для прогрессистов «либерализм» теперь означает «принудительное принятие и законодательное внедрение ЛГБТ*-идеологии» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). И наоборот, противостояние этому теперь именуется «иллиберализмом».

По версии автора статьи, нарушение демократических норм и использование «нелиберальных» методов приветствуются или «тактично игнорируются» Евросоюзом, когда они используются для продвижения тех целей, которые дороги прогрессистам. Если бы Орбан выступал за «права трансгендеров*» и отстаивал право на аборт, он мог бы стать героем для прогрессистов, подчеркивается в статье. Любую страну, пытающуюся защитить свой национальный и культурный характер и традиции, немедленно обвиняют во внедрении «авторитаризма в российском стиле». С аналогичными обвинениями столкнулись Венгрия и Болгария из-за своих законов против «ЛГБТ*-пропаганды». Автор The European Conservative назвал эти законы «частью ответной реакции на финансируемые из-за рубежа ЛГБТ*-кампании в странах, где до сих пор преобладают традиционные ценности».

«США с трудом поспевают за темпами гиперзвуковой гонки»

США годами соревнуются с Россией и Китаем в разработке гиперзвукового оружия, но задержки, изменение программ и ограниченные возможности для испытаний вызывают опасения, что Вашингтон пока лишь пытается угнаться за соперниками, сообщает Fox News. Несколько американских проектов были аннулированы, а затем возобновлены по мере того, как Пентагон пересматривал свои подходы. В то же время ограниченность испытательной инфраструктуры сдерживает скорость оценки и доработки новых систем, что замедляет темпы развития сразу по нескольким направлениям.

Гиперзвуковое оружие способно развивать экстремально высокие скорости и маневрировать в полете, что делает его обнаружение и перехват гораздо более сложной задачей по сравнению с традиционными ракетами. В отличие от баллистических ракет, которые следуют по предсказуемой траектории, гиперзвуковые системы могут менять направление движения и лететь на малых высотах. Гиперзвуковые системы должны выдерживать экстремальные температуры и давление при движении на высоких скоростях в атмосфере, что делает их проектирование и создание более сложными.

В Европе ширятся «протесты патриотов»

Ирландские фермеры и дальнобойщики блокируют дороги, выступая против «правительственной политики массовой иммиграции», норм зеленой энергетики и «налогов на изменение климата». В Берлине многокилометровые колонны немецких водителей заблокировали улицы вокруг резиденции канцлера Фридриха Мерца, требуя его отставки. В Манчестере тысячи «патриотично настроенных» британцев продолжают выходить на улицы с национальным флагом Англии, пишет American Thinker. По словам автора статьи, по всей Европе подобные протесты против миграции, бюрократии и энергетической политики вспыхивают без предупреждения, быстро захватывая национальные шоссе и городские улицы. Одна из общих и наиболее ярких черт этих акций - обилие национальных флагов.

Сегодня западные правительства, «погрязшие в яде глобализма», относятся к захватчикам как к гражданам, а к собственным гражданам - как к досадной помехе, заявил автор American Thinker. По его мнению, всё больше людей осознает полное пренебрежение глобалистских правительств их безопасностью. Глобализм по своей сути направлен на уничтожение национальных границ. Его сторонники преследуют эту цель всё более открытыми способами. В Европе Шенгенские соглашения и нормы права ЕС устранили внутренний пограничный контроль между большинством стран и стали «инструментом массовой миграции». По словам автора статьи, если нынешние тенденции сохранятся, в течение следующих нескольких десятилетий - в десяти крупнейших городах Британии будет преобладать мусульманское население. Именно глобалисты, по мнению автора, воюют с западной цивилизацией.

Зачем Европа насаждает «страх перед Россией»

От Брюсселя и Берлина до Парижа и Лондона - риторика перевооружения и конфронтации с Россией перестает быть чем-то маргинальным, пишет Le Journal du Dimanche. В некоторых европейских столицах дискурс подготовки к конфликту становится обыденностью. Похоже, Европа использует время, предоставленное ей украинскими кризисом, чтобы подготовиться к более масштабному столкновению к 2030 году, делая ставку на ускоренное перевооружение.

ЕC больше не довольствуется лишь поддержкой Украины. Он использует этот конфликт как стратегический буфер, окно возможностей для укрепления своей армии, усиления политических структур и подготовки к более широкому противостоянию с Россией. Украинский политик Виктор Медведчук утверждает, что Владимир Зеленский цепляется за конфликт, чтобы сохранить свою политическую роль и обеспечить себе дальнейшую поддержку Запада. По мнению Медведчука, ЕС, задуманный как пространство экономического процветания, вступил в фазу глубокой стагнации. Столкнувшись с риском политической фрагментации, снижением уровня жизни и ростом протестов, европейские элиты ищут новую объединяющую силу: страх перед Россией.

