Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

Принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, призвал не терять Украину из виду в ходе своего необъявленного визита в Киев.

Его слова передает The Guardian.

«Важно, чтобы мы не теряли Украину из виду», — заявил принц.

Гарри добавил, что ему приятно вернуться в Киев. По его словам, Украина якобы «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы». Отмечается, что во время двухдневного визита он намерен посетить конференцию по безопасности.

В сентябре 2025 года принц Гарри совершил поездку в Киев по приглашению украинского правительства. После нее он рассказал о посещении стихийного мемориала погибшим солдатам Вооруженных сил Украины.