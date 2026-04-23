Отношения ЕС и Израиля продолжают ухудшаться: причины и главные риски

Страны ЕС вновь не смогли договориться о приостановке соглашения о сотрудничестве с Израилем, несмотря на то, что внутри блока растет недовольство политикой Тель-Авива. Почему ЕС не может разорвать связи с Израилем, и чем сторонам грозит ухудшение отношений, разбиралась газета «Известия».

По данным издания, предложение приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, заключенное в 1995 году, выдвинули Испания, Словения и Ирландия. Это не первый раз, когда ЕС пытается «наказать» Израиль за убийство гражданского населения, но каждый раз инициатива проваливается из-за отсутствия единой позиции.

При этом лидеры Испании и Ирландии фактически «озвучили мнение улиц», так как в европейских странах все чаще вспыхивают антиизраильские выступления и нападения на синагоги. Инициатива приостановить действие соглашения об ассоциации идет «снизу». Так, сбор подписей под соответствующей петицией на платформе для гражданских инициатив набрал с января по апрель более 1 млн голосов.

За пересмотр соглашения также выступали Бельгия, Словения, Финляндия, Франция, Ирландия, Люксембург, Португалия и Швеция, признавшие Палестину. А в сентябре 2025 года инициативой приостановить действие торговой составляющей соглашения выступила Еврокомиссия, но она была заблокирована Германией, Венгрией и Чехией.

Риски для Израиля

Если соглашение об ассоциации будет приостановлено, то Израиль лишится свободного доступа на европейские рынки, при том, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для страны.

Израильская техника, медицинские изделия и фармацевтические препараты могут начать облагаться дополнительными пошлинами в размере €227 млн в год. Кроме того, Израиль рискует потерять финансирование по программе европейской политики добрососедства, благодаря которой получил с 2021 по 2024 год €32 млн.

Также при резком ухудшении отношений с ЕС Тель-Авив потеряет доступ к европейской научной программе Horizon Europe и финансирование для своих исследований. С 2021 года в рамках этой программы израильским компаниям, университетам и государственным органам было выделено €1,11 млрд. Поддержку получили и компании, тесно связанные с израильской армией.

Риски для ЕС

При этом Европа в случае приостановки соглашения об ассоциации с Израилем лишится влияния на страны Персидского залива и будет отлучена как от посредничества, так и от консультаций по важным вопросам.

Также ЕС и Израиль сотрудничают в вопросах разведки, кибербезопасности и выявления террористов. В 2024 году Израиль поставил в Европу 54% от всего своего экспорта вооружений. А Италия, Германия и Чехия поставляют оружие израильской армии.

«ЕС невыгоден конфликт вокруг Израиля, поскольку он ведет к расколу между странами — участницами блока. (…) Из-за неспособности оказать давление на Израиль и выполнить требование МУС, которое фактически саботируется большинством участников блока, Евросоюз теряет репутацию защитника международного права. (…) Политические риски перерастают в репутационные», — говорится в статье.

Напомним, что в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ходе войны с палестинским движением ХАМАС.