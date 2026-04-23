Востоковед объяснил, какую «мину» Иран заложил под экономику США

Иран готов нанести катастрофический удар по американской экономике, вынудив международных экспортеров отказаться от использования доллара в расчетах за провоз нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. Об этом в эфире программы Наталии Метлиной «Между тем» рассказал председатель Российско-Иранского Совета по общественным связям Раджаб Сафаров.

«Иран подготовил предложение, что за проход через Ормузский пролив нужно будет платить пошлину в иранских реалах. Кто будет торговать вне доллара, те будут платить по минимуму. Если вы торгуете в долларах, то будьте готовы платить в пять раз больше. Это 20% мировой торговли, это триллионы долларов, которые будут выводиться из оборота. Чтобы сэкономить на сделках, чтобы эти сделки были конкурентоспособными, люди будут переходить на юани или местную валюту. Это будет катастрофический удар по американской экономике», - рассказал Сафаров.

На днях власти Объединенных Арабских Эмиратов уже предупредили Вашингтон о вероятном переходе на юани при продаже своей нефти на международном рынке.

«ОАЭ проинформировали США о том, что они могут быть вынуждены использовать китайский юань или другие валюты для продажи нефти», - пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что Иран разработал новую систему навигации для судов, проходящих через Ормузский пролив. Тегеран поделил корабли на три категории по уровню их отношений с Исламской республикой: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные».

Первым проход будет закрыт, вторые за провоз грузов через Ормуз заплатят пошлину, а танкеры дружественных государств смогут беспрепятственно и бесплатно пересекать эту важнейшую для мировой торговли водную артерию. Практический все монархии Персидского залива Иран отнес с категории «нейтральных». Это означает, что им придется раскошелиться.

Озвученная Ираном инициатива вызвала панику среди крупнейших нефтяных компаний, главы которых обратились за разъяснениями в Белый дом. Представители отрасли отметили, что если разрешить Тегерану взимать пошлины за проход через Ормузский пролив, то это добавит около $2,5 млн к стоимости каждой поставки. Эти расходы лягут на потребителей, предупредили нефтяники.

Кроме того, предоставление Тегерану контроля за проливом создаст прецедент, уверены они. Сингапур и Турция могут последовать примеру и начать требовать деньги за проход через Малаккский пролив или Босфор. В Белом доме пока не нашли ответа, но обещали подумать.