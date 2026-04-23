Зеленский сменил начальника СБУ в одном важном регионе

Владимир Зеленский своим указом уволил в Киеве и Киевской области начальника Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

В первом указе на эту тему, размещенном на сайте Зеленского, говорится об увольнении Артема Бондаренко с должности «начальника Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Киев и Киевской области».

Другим указом Зеленский назначил на эту должность Артема Борисевича.

Кроме того, назначены новые начальников управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.